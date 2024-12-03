Трамп планирует назначить советником по Ближнему Востоку свекра-миллиардера своей дочери

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность своего советника по вопросам Ближнего Востока миллиардера из Ливана Массада Булоса. Он свекр дочери Трампа Тиффани и активно участвовал в агитации за Трампа в мусульманских американских громадах в спорных штатах.

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Такое заявление Трамп сделал в воскресенье, 1 декабря, передает CNN. Политик охарактеризовал Булоса как "высокоуважаемого лидера в деловом мире с обширным опытом работы на международной арене".

"Массад – мастер заключения сделок и непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке. Он будет ярым защитником Соединенных Штатов и их интересов, и я рад, что он в нашей команде!" – заявил Трамп.

По словам источников журналистов, Булос поддерживает контакты с представителями различных политических групп Ливана, что редкость в стране, где десятилетиями существуют глубокие разногласия между фракциями.

Арон Лунд, научный сотрудник аналитического центра Century Foundation, отметил, что Булос, сыгравший важную роль в расширении поддержки избранного президента среди арабских и мусульманских избирателей во время кампании, может существенно повлиять на ближневосточную политику Трампа.

Отметим, что свадьба младшей дочери Трампа Тиффани и Майкла Булоса состоялось 12 ноября 2022 года в имении Мар-а-Лаго. Недавно будущий президент объявил, что Тиффани ждет первого ребенка. Трамп станет дедушкой в 11 раз.

Это не первый раз, когда Трамп выставляет кандидатуру свата на государственную должность.

В субботу он объявил, что назначит отца Джареда Кушнера, магната в сфере недвижимости Чарльза Кушнера, послом США во Франции. Джаред Кушнер женат на старшей дочери избранного президента Иванке Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что планирует заменить действующего директора Федеральной службы безопасности (FBI). Вместо Кристофера Рэя он хочет назначить известного сторонника конспирологических теорий о "глубинном государстве" Кэша Патела.

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