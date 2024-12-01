Трамп избрал нового директора ФБР: он фанат конспирологии и идеи 'глубинного государства'

Избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что после официального вступления в должность планирует заменить действующего директора Федеральной службы безопасности (FBI). Вместо Кристофера Рэя он хочет назначить известного сторонника конспирологических теорий о "глубинном государстве" Кэша Патела.

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Информация об этом появилась в профиле республиканца в соцсети Truth Social (создана Trump Media&Technology Group). Подробнее о его кандидате в главы ФБР написало издание CNN.

"Я с гордостью объявляю, что Кэшьяп "Кэш" Пател станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш – блестящий юрист, следователь и борец за "Америку превыше всего", посвятивший свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа", – говорится в сообщении Трампа.

По данным СМИ, Пател в прошлом был сотрудником Палаты представителей и Совета национальной безопасности. Он работал в офисе директора национальной разведки и стал высокопоставленным чиновником Министерства обороны США в последние дни первой администрации Трампа. Юрист известен критикой действий американских разведывательных служб.

В команде экс-президента Кэш Пател стал известен в 2018 году, когда работал помощником конгрессмена Дэвина Нуньеса, главного в то время республиканца в комитете по разведке Палаты представителей. Он сыграл ключевую роль в попытках Нуньеса дискредитировать расследование ФБР относительно помощи России в предвыборной кампании Трампа 2016 года.

Кроме того, Пател прославился склонностью к распространению конспирологических теорий. К примеру, он поддерживал недоказанные утверждения о вмешательстве "глубинного государства" во внутреннюю политику США и обвинения в фальсификации президентских выборов 2020 года.

CNN пишет, что в случае назначения в ФБР Пател будет тесто сотрудничать с кандидатом на должность генерального прокурора Пэм Бонди, которая в 2020 году была одной из защитников Трампа во время его первого процесса по импичменту.

Примечательно, что в 2017-м Трамп сам назначил Кристофера Рэя директором ФБР на 10-летний срок, а сейчас он заявил о намерении снять его с этой должности.

Источники CNN объяснили, что республиканец "давно недоволен работой ФБР". По их словам, в августе 2022 года в его резиденции в Мар-а-Лаго провели обыск, а позже Трампу было предъявлено обвинение в незаконном хранении секретных документов.

В июле 2024 года Дональд Трамп потребовал от Кристофера Рэя уйти в отставку "немедленно" после того, как тот дал показания в Конгрессе по поводу инцидента с покушением на него. В частности, тот указал, что ранение уха Трампа могло быть вызвано не от пули. Хотя позже ФБР в своем заявлении подтвердило, что это была пуля.

Как сообщал OBOZ.UA, переходная команда Дональда Трампа обходит проверки биографических данных, которые проводит ФБР, вместо этого они используют частные компании. Источники говорят, что действия республиканца свидетельствуют о его недоверии к ФБР, а у некоторых его кандидатов могли бы возникнуть проблемы при проверке, которой он так избегает.

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