Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена

Юрий Сергиенко Мир 20:25, 8.01.2021 Обновлено: 20:28, 8.01.2021

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации своего преемника Джо Байдена, победившего на выборах главы государства.

Об этом он написал в Twitter. Церемония вступления в должность нового президента запланирована на 20 января.

"Всем, кто спрашивал, я не поеду на инаугурацию 20 января", – отметил Трамп.

Twitter Дональда Трампа.

Во время своего обращения о штурме Капитолия Дональд Трамп заявил, что сконцентрирован на спокойной передаче власти Джо Байдену.

Напомним, что 6 января здание Конгресса штурмовали сторонники Трампа, когда в Конгрессе должны были объявить результаты подсчета голосов выборщиков. Во время столкновений с полицией погибли 5 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трампа захотели досрочно отправить в отставку с помощью 25-й поправки в Конституцию. Она позволяет передавать полномочия от президента к вице-президенту временно или даже навсегда.

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