Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации своего преемника Джо Байдена, победившего на выборах главы государства.

Об этом он написал в Twitter. Церемония вступления в должность нового президента запланирована на 20 января.

"Всем, кто спрашивал, я не поеду на инаугурацию 20 января", – отметил Трамп.

Twitter Дональда Трампа.

Во время своего обращения о штурме Капитолия Дональд Трамп заявил, что сконцентрирован на спокойной передаче власти Джо Байдену.

Напомним, что 6 января здание Конгресса штурмовали сторонники Трампа, когда в Конгрессе должны были объявить результаты подсчета голосов выборщиков. Во время столкновений с полицией погибли 5 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трампа захотели досрочно отправить в отставку с помощью 25-й поправки в Конституцию. Она позволяет передавать полномочия от президента к вице-президенту временно или даже навсегда.