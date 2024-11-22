Трамп определился с кандидатом на должность генпрокурора США вместо скандального Мэтта Гейца: что известно о Пэм Бонди

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает бывшего генерального прокурора Флориды Пэм Бонди на должность генерального прокурора Штатов. Это произошло после того, как конгрессмен Мэтт Гейц отказался от этой должности.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении Трампа, опубликованном на его канале в Telegram. Гейц, который неоднократно публично демонстрировал антиукраинскую позицию, стал объектом расследования Комитета по этике из-за обвинений в сексуальных домогательствах к 17-летней девушке.

Трамп заявил, что Министерство юстиции "долгое время было оружием" против него и других республиканцев, а заданием Пэм Бонди будет переориентировать ведомство "на его основную цель – бороться с преступностью и сделать Америку снова безопасной".

В посте политик говорит, что знает Пэм много лет. "Она умная и сильная, она — боец ​​движения "Америка прежде всего", и она отлично справится с работой на посту генерального прокурора!" – сказано в сообщении.

"С гордостью объявляю бывшего генерального прокурора великого штата Флорида Пэм Бонди нашим следующим генеральным прокурором. Пэм была прокурором почти 20 лет, где была безжалостной по отношению к жестоким преступникам и сделала улицы безопасными для семей Флориды. Затем, как первая женщина-генеральный прокурор Флориды, она работала над тем, чтобы остановить торговлю наркотиками и уменьшить трагедии от передозировки фентанила, которые разрушили множество семей по всей стране", – говорится в сообщении Трампа.

59-летняя Пэм Бонди имеет юридическое образование, полученное в Стетсонском юридическом колледже. Начала карьеру как помощник прокурора в округе Гиллсборо.

Занимала должность генерального прокурора штата Флорида с 2011 по 2019 год, став первой женщиной в истории штата на этой должности. В 2020 году Бонди была одним из защитников Дональда Трампа во время его первого процесса по импичменту. Также работала в Комиссии по опиоидам и злоупотреблению наркотиками во время первого президентского срока Трампа.

До 2024 года возглавляла юридическое подразделение Института политики, который поддерживает Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп объявил, что выдвигает сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря. Он голосовал против выделения 61 млрд долларов для поддержки Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!