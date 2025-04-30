Трамп назвал себя кандидатом "номер 1" на нового Папу Римского. Видео

Президент США Дональд Трамп назвал себя первым кандидатом на должность нового Папы Римского. Правда, такое сообщение было шутливым с его стороны, поскольку он отметил, что был бы своим выбором "номер 1".

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Об этом он заявил во время беседы с журналистами, пишет Politico. Отвечая на вопрос об избрании нового Папы, Трамп высказал свое мнение.

"Я хотел бы быть Папой", – пошутил глава Белого дома.

Потом у Трампа спросили, кто из кандидатов может заменить Папу Римского Франциска, на что президент США ответил: "У меня нет предпочтений". Но он вспомнил об архиепископе Нью-Йорка Тимоти Долане.

"Должен сказать, что у нас есть кардинал из Нью-Йорка, который очень хорош, поэтому увидим, что будет", – заметил республиканец.

Как отметило издание, кардинал Нью-Йорка Тимоти Долан не входит в число основных кандидатов на должность Папы Римского после Франциска. Соединенные Штаты никогда не имели своего представителя на папском престоле.

Напомним, 7 мая кардиналы Ватикана начнут конклав для избрания нового Папы, который станет духовным лидером в 1,4 миллиарда католиков. В этом процессе будут голосовать кардиналы-избиратели, среди которых будут представители разных стран мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник на 88-м году жизни в результате инсульта и сердечной недостаточности. Похоронили его в базилике Пресвятой Марии в простой гробнице, согласно его желанию.

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