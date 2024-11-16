Трамп назвал ее 'умной и жесткой': как выглядит Каролайн Ливитт, которая станет самой молодой в истории спикером Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой пресс-секретаря в Белом доме. Эту должность займет 27-летняя Каролайн Ливитт, которая была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и работала в Белом доме во время его первого президентского срока.

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Трамп назвал Ливитт умной и жесткой, а также сказал, что она доказала себя весьма эффективным коммуникатором. Об этом сообщает The New York Times.

Ливитт займет одну из самых важных должностей в администрации Трампа, ведь именно она будет отвечать на вопросы репортеров в зале для брифингов Белого дома от имени президента. Примечательно, что она станет самым молодым человеком, когда-либо занимавшим эту должность.

"Кэролайн умна, жесткая и доказала, что она очень эффективный коммуникатор. Я абсолютно уверен, что она преуспеет на подиуме и поможет донести наше послание американскому народу, поскольку мы снова сделаем Америку великой", – сказал Трамп в своем заявлении.

Стоит отметить, что Трамп может быть чрезмерно сосредоточен на освещении себя, жалуясь как в частном порядке, так и публично на газетные заголовки и телевизионные сюжеты. Он устроил публичное шоу, критикуя новостные агентства за неблагоприятное освещение и усилил свои угрозы в адрес СМИ в последние недели своей кампании.

По словам людей, работавших в кампании Трампа, на протяжении всей предвыборной кампании Ливитт перенимала критику Трампа в отношении СМИ в частых появлениях на крупных телеканалах и консервативных изданиях. Трамп был доволен ее выступлением и считал Ливитт доверенным голосом, который мог бы защитить его на телевидении.

Напомним, Трамп заявил, что назначит на должность министра здравоохранения США Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего. Он известен критикой противоковидных вакцин и поддержкой России в ее агрессии против Украины.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует назначить на пост главы Министерства внутренних дел губернатора Северной Дакоты Дуга Бергама. Кроме того, он может стать и руководителем недавно сформированного Национального энергетического совета.

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