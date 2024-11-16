Один чиновник на две должности: Трамп определился, кто возглавит МВД и новый Нацсовет США по энергетике

Нооизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует назначить на пост главы Министерства внутренних дел губернатора Северной Дакоты Дуга Бергама. Кроме того, он может стать и руководителем недавно сформированного Национального энергетического совета.

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О новом будущем назначении говорится в заявлении, опубликованном на канале Трампа в Telegram. Таким образом Дуг Бергам займет сразу две должности в его команде.

Издание CNN пишет, что Трамп неожиданно объявил о своем выборе вечером 14 ноября на гала-вечере Института политики Америки. Перед мероприятием политик поговорил с журналистами о "связи между энергетикой и национальной безопасностью" с конфликтами за рубежом, а также войной США и Китая вокруг ИИ.

"У нас есть эти войны за границей – и Россия, и Иран, – где они финансируют войну против нас своей энергией и провалившимися санкциями администрации Байдена-Харрис, где они действительно увеличили свои доходы за этот период, чтобы финансировать терроризм и войну", – сказал Бергам на мероприятии.

Сам Трамп объяснил, что Нацсовет по энергетике будет отвечать за то, чтобы Штаты стали лидером в энергетической сфере, сокращая "бюрократические препятствия", увеличивая инвестиции и ориентируясь на инновации "вместо старых и ненужных правил".

Как глава учреждения Бергам будет курировать вопросы отмены актов в области климата, отказа от субсидий на экологически чистую энергию и увеличения добычи нефти и газа в стране.

Дуглас Бергам – предприниматель, филантроп и губернатор штата Северная Дакота с 15 декабря 2016 года.

Был президентом компании Great Plains Software, которая специализировалась на производстве бухгалтерского программного обеспечения. Возглавлял совет директоров компании SuccessFactors, а потом занял аналогичную должность в компании Atlassian. По оценкам СМИ, состояние Бергама составляет не менее 100 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что назначит на должность министра здравоохранения США Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего. Он известен критикой противоковидных вакцин и поддержкой России в ее агрессии против Украины.

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