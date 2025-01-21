Трамп назначил своих людей на временные должности в правительстве страны: кто возглавит Пентагон и Госдеп

После инаугурации, состоявшейся 20 января, президент Дональд Трамп подписал первые указы. Документы в частности касались людей из команды американского лидера на главные должности в правительстве страны. Но все они временные.

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Об этом сообщают американские СМИ. Отмечается, что, например, пока Сенат не утвердит нового министра обороны США, Пентагон будет возглавлять исполняющий обязанности главы Минобороны Роберт Салессес, служащий среднего звена в этом министерстве.

Также ожидается, что позже, но уже на этой неделе, комитет Сената по вооруженным силам проголосует за выдвижение Пита Гегсета, номинированного президентом Трампом на должность министра обороны США.

Исполняющим обязанности министра юстиции США был назначен Джеймс Макгенри. А вот Госдепартамент США возглавит американская дипломат Лиза Кенна. Это временное решение, пока Сенат не утвердит на должность кандидата, которого предложил Дональд Трамп. Номинантом на эту должность является сенатор Марко Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января Дональд Трамп официально стал 47-м в истории главой государства после победы на выборах в ноябре 2024 года. Мы вели онлайн-трансляцию этого события.

Во время инаугурационной речи Трамп дал много разных обещаний, которые намерен выполнить на новой должности. Новый-старый президент США пообещал закончить "все войны", однако он ни словом в своей речи не упомянул об Украине. OBOZ.UA собрал главные тезисы инаугурационной речи Дональда Трампа.

Напомним, что 47 президент США Дональд Трамп уже подписал первые указы после вступления в должность. Отмечается, что документы не вызывали никаких споров у присутствующих в Овальном кабинете.

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