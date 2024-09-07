Трамп может избежать наказания: когда суд объявит приговор по делу о выплате денег порнозвезде

Судья Нью-Йорка Хуан Мерчан отложил вынос приговора бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подкупе порнозвезды на 26 ноября – через три недели после окончательного голосования на выборах США. При этом Мерчан отметил, что оглашение приговора состоится, если дело до тех пор не будет закрыто по ходатайству адвокатов Трампа.

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Об этом пишет Reuters. Такое отложение приговора дает значительные шансы политику избежать наказания.

Ходатайства адвокатов Трампа должны рассмотреть 12 ноября. И если оно будет удовлетворено, то дело закроют.

Здесь следует отметить, что первый этап президентских выборов в США состоится 5 ноября. И его результат может отразиться на решении судей по закрытию дела.

Мерчан решил сделать так, как просила защита Трампа – отложить вынесение приговора на период после выборов. Адвокаты подсудимого прежде неоднократно отмечали, что приговор может рассматриваться как вмешательство в предвыборную кампанию.

И сейчас Мерчан объяснил, что он откладывает вынесение приговора, "во избежание любого впечатления", что суд якобы направлен на то, чтобы повлиять на президентские выборы, в которых обвиняемый является кандидатом.

Напомним, что речь идет о так называемом деле о "порноденьгах", в котором Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который она имнла с Трампом.

Стоит отметить, что дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов. По остальным открытым против него делам до сих пор не начались слушания по существу.

Теперь же, если Трамп победит на выборах, он может приказать Министерству юстиции снять с него федеральные обвинения.

Таким образом, Дональд Трамп теперь имеет достаточно большие шансы избежать наказания.

Напомним, что судья Хуан Мерча не впервые переносит вынесение приговора Дональду Трампу.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля Мерчан принял предложение защиты Трампа и отложил вынесение приговора политику на 18 сентября. Тогда судья объяснил отложение даты потребностью "взвесить аргументы бывшего президента США".

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