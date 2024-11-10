Байден будет убеждать Трампа и Конгресс и дальше поддерживать Украину – Белый дом

Действующий глава США Джо Байден будет убеждать Конгресс и администрацию будущего президента Дональда Трампа в необходимости поддержки Украины. Эту тему он затронет 13 ноября, когда республиканец по приглашению Байдена посетит Овальный кабинет.

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В Reuters указали, что война Российской Федерации против Украины, скорее всего, станет ключевой темой. Деталями 10 ноября в интервью CBS News поделился советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что главным посланием нынешнего президента станет его приверженность мирной передачи власти. Также Байден обсудит с республиканцем то, что происходит в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

"У президента будет возможность объяснить [избранному] президенту Трампу, как он видит вещи, каково их положение, и поговорить с президентом Трампом о том, как президент Трамп думает решать эти проблемы, когда вступит в должность", – сказал Салливан.

Также в течение 70 дней (до инаугурации нового главы США) у Байдена будет возможность донести, что Америке "не следует уходить с Украины", потому что это будет значить "большую нестабильность в Европе".

Напомним: 9 ноября Белый дом объявил, что Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду.

В США такое приглашение является обычаем для уходящего президента и нового избранника, отчасти для демонстрации мирной передачи власти в рамках американской демократии. Однако после выборов 2020 года Трамп, проиграв свою попытку переизбраться, не приглашал Байдена на встречу.

Бизнесмен Дональд Трамп, который был 45-м лидером США и станет 47-м, это второй американский президент, который будет занимать этот пост два непоследовательных срока. Другим является Гровер Кливленд, который был и 22-м, и 24-м президентом Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, команда Дональда Трампа рассматривает разные варианты завершения войны в Украине, в том числе и "замораживание" линии фронта, а также создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО на 20 лет. Такое предположение озвучили в The Wall Street Journal.

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