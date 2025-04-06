Трамп играет в гольф и читает статьи в таблоиде, пока мировую экономику лихорадит. Фото, видео

После начала тарифной войны против всего мира президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уехал во Флориду играть в гольф. Во время поездки в свою резиденцию Мар-а-Лаго он читал в таблоиде New York Post статью об ответе Китая на его торговую войну. А затем принял участие в клубном чемпионате по гольфу и выиграл.

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Белый дом даже сообщил о победе Трампа дружественным к нему американским вещателям. Как отмечается, "президент выиграл матч старшего клубного чемпионата и проходит в следующий раунд чемпионата".

Дружественные к американскому президенту масс-медиа жалуются на запрет фотографировать и снимать Трампа во время соревнований в гольф. Менее лояльные уже подсчитали: за все дни своего второго срока на посту президента Трамп провел 75 дней в офисе и 19 – с клюшкой для гольфа. То есть, 25,33% своего времени в должности президента он отдал именно гольфу.

Кроме спортивных соревнований во Флориде, Трамп "посетил роскошный ужин, где одна порция может стоить миллион долларов за тарелку". В официальном бюллетене Белого дома это называется "Ужин при свечах для MAGA Inc.", протрамповской политической организации.

Напомним, что по дороге во Флориду президент США в собственной соцсети Truth Social несколько раз защищал введение новых пошлин, утверждая, что это обернется процветанием американской экономики и рынков.

Также он отметил, что Китай "паникует" из-за этих пошлин – очевидно, после того, как дочитал статью в New York Post.

А в это время, сначала в Европе, а затем и в Соединенных Штатах начались массовые акции протеста против политики Дональда Трампа. Только в США прошло не менее 1200 демонстраций.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент США Барак Обама и экскандидат в президенты Камала Гаррис впервые выступили с критикой в адрес Дональда Трампа и его администрации. Они упрекнули Республиканскую партию за длительное (длится до сих пор) молчание и игру в пользу нынешнего главы страны.

Также недавно в сети вспомнили пророческую фразу кандидата от Демократической партии Камалы Гаррис, сказанную ею во время дебатов с тогда еще кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Она сказала оппоненту: "Все диктаторы и автократы мира мечтают о вашем избрании. Вы настолько предсказуемы и любите лесть, что вами очень легко манипулировать ".

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