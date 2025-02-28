"Трамп и Венс выполняют грязную работу Путина": американские политики поддержали Украину и Зеленского

Ряд представителей власти и бывших чиновников в США резко раскритиковали позицию президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, прозвучали заявления о давлении на Украину и предательстве главных американских ценностей. Трампа и Венса даже обвинили в работе в интересах российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом американские политики активно пишут в соцсетях после провальной встречи Трампа и Зеленского 28 февраля. Ключевые реакции собрал OBOZ.UA.

"Трамп и Венс выполняют грязную работу Путина. Демократы в Сенате никогда не прекратят борьбу за свободу и демократию", – заявил лидер демократов Чак Шумер.

Довольно резко о переговорах высказалась и конгрессвумен от Вайоминг Лиз Чейни. "Поколение американских патриотов, начиная с нашей революции, боролись за принципы, которые Зеленский защищает, рискуя жизнью. Но сегодня Дональд Трамп и Джей Ди Венс напали на Зеленского и давили на него, чтобы он отдал свободу своего народа военному преступнику из КГБ, который вторгся в Украину. История запомнит этот день – когда американский президент и вице-президент отказались от всего, за что мы выступаем", – отметила она.

Бывший соратник и советник Трампа Джон Болтон тоже не остался в стороне. Он уверен, что президент США открыто поддержал Россию.

"Трамп и Венс объявили, что они на стороне России в российско-украинской войне. Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. И давайте проясним: теперь Трамп и Венс лично владеют этой политикой. Это не мнение большинства республиканцев, которые принадлежат к какой-либо политической партии или ни к одной из них", – констатировал Болтон.

Сенатор Берни Сандерс тоже встал на защиту Зеленского. А также упрекнул американского президента в сотрудничестве с Кремлем.

"Трамп отчитывает Зеленского, лидера демократической страны, мужественно сражающегося с российским империализмом. И одновременно объединяется с Путиным, диктатором, который начал самую кровавую за 80 лет войну в Европе. Извините, президент Трамп. Мы верим в демократию, а не в авторитаризм", – констатировал Сандерс.

Не остались в стороне и политики, которые имели дело с Российской Федерацией непосредственно. В частности, свое мнение высказал Майк Макфол, экс-посол США в Российской Федерации (2011-2014 гг.).

"Сенатор Венс проголосовал против помощи Украине. И теперь он хочет, чтобы его поблагодарили. Ничего себе", – отметил Макфол.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск первым отреагировал на события в Белом доме 28 февраля, где прошла напряженная встреча украинского и американского президентов. Он выразил поддержку Владимиру Зеленскому и украинцам.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. Зеленский вступил в публичную перепалку с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в которую вмешался Дональд Трамп. Это произошло во время общения лидеров Украины и США с журналистами в лобби западного крыла Белого дома.

После этого Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

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