Трамп и Десантис раскритиковали предоставление кассетных боеприпасов Украине: заговорили об "эскалации"

Губернатор штата Флорида (США) Рон Десантис, который решил баллотироваться в президенты Соединенных Штатов на выборах в ноябре 2024 года от Республиканской партии, выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов. В этом вопросе он присоединился к республиканцу Дональду Трампу, бывшему американскому главе, который тоже планирует бороться за кресло президента.

Видео дня

Оба политика считают, что предоставление ВСУ этого вида боеприпасов якобы связано с "эскалацией". Десантис в интервью The Howie Carr Show сказал, что не хотел бы, чтобы "конфликт" обострился.

Когда ведущий спросил, поддерживает ли губернатор отправку кассетных снарядов в Украину, он ответил: "Я не хочу делать ничего, что могло бы обострить этот конфликт".

Десантис сказал, что военная помощь сейчас как "пустой чек" – то есть такой, куда можно вписать любую сумму. По его словам, война "затягивается", а опасность в том, что она "в конечном итоге может продолжаться годами".

"Итак, "да" или "нет" кассетным бомбам, если бы вы были президентом?" – попросил более четкого ответа журналист.

"Я бы не стал этого делать, нет. Я думаю, что это может привести к эскалации. В общем то, что я говорил с самого начала, – "нет" оружию, которое могло бы привести к атакам внутри России или эскалации конфликта. Мы не можем принимать в этом непосредственное участие", – ответил республиканец.

Трамп, который хотел бы получить второй президентский срок на американских выборах-2024, ранее на этой неделе заявлял, что Джо Байден "не должен подталкивать нас к Третьей мировой войне, отправляя кассетные боеприпасы в Украину".

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил CNN, что Силы обороны уже получили кассетные боеприпасы от США. На поле боя защитники Украины их еще не использовали.

– Напомним, что Штаты объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами 7 июля. Байден заявлял, что это было "непростое, но очень нужное решение".

– Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять их для ударов по территории РФ или в украинских городах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!