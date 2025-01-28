Трамп хочет снизить цены на нефть для давления на Россию: согласится ли Саудовская Аравия

В первые же дни после своей инаугурации президент США Дональд Трамп призвал снизить мировые цены на нефть, заявив об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его мнению, именно это поможет быстрее завершить войну России против Украины.

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Трамп предлагает Саудовской Аравии и ОПЕК снизить мировые цены на нефть

В первую очередь обращение американского президента было адресовано ведущим мировым экспортерам нефти: "Я хочу попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. Я удивлен, почему они этого не сделали еще до выборов. Если бы цена снизилась, то война России против Украины быстро бы закончилась".

Вскоре появилась реакция Саудовской Аравии – министр экономики Фейсал аль-Ибрагим на форуме в Давосе ответил, что Эр-Рияд сосредоточен на долгосрочной стабильности нефтяного рынка. "Позиция нашей страны, позиция ОПЕК направлена на долгосрочную стабильность рынка, чтобы гарантировать достаточное предложение для растущего спроса, в частности со стороны США".

Несмотря на отсутствие прямого ответа, саудовский министр упомянул о 600 миллиардах долларов на расширение инвестиций и торговли с Соединенными Штатами, которые принц Мухаммед ибн Салман планирует вложить в расширение сотрудничества его страны и США. Кроме того, саудовский министр экономики прокомментировал давнюю дружбу между Королевством и Соединенными Штатами, отметив: "Позиция Саудовской Аравии состоит в том, чтобы иметь крепкое партнерство со всеми ее партнерами и друзьями. Тарифы использовались как инструмент в экономике, когда они были предназначены для достижения целей и ограничены во времени, они могут помочь создать конкурентную среду".

У Трампа есть план постепенного вытеснения России с нефтяных рынков Европы и Азии

И если позиция саудитов в этом вопросе выглядит достаточно компромиссной, то следует рассмотреть детали плана администрации Трампа по снижению цен на нефть для давления на Россию. Ими в своем интервью поделился экс-министр по делам ветеранов при первом президентстве Трампа, а ныне член его избирательной команды Роберт Уилки.

По его словам, план администрации Трампа состоит в возможности опустить цены на нефть ниже 40 долларов за баррель. Именно такая стоимость рассматривается в США как "критическая" для экономики РФ. Следующим этапом санкционной кампании являются намерения Белого дома полностью вытеснить Россию с энергетических рынков европейских стран. Для этого США планируют увеличить поставки нефти в Европу на 3 млн баррелей в сутки. Стоит отметить, что интервью Уилки опубликовано незадолго до того, как Дональд Трамп озвучил свои предложения Саудовской Аравии, поэтому можно считать его определенным анонсом планов Белого дома.

Кроме того, Трамп хорошо помнит, как совместные действия США и саудитов в 70-80-е годы прошлого столетия повлияли на мировые цены на нефть. Это было весьма болезненным ударом для советской экономики и стало одной из важных причин дальнейшего распада СССР.

Зависимость Саудовской Аравии от США в области безопасности заставит согласиться с предложениями Трампа

При этом одним из важнейших факторов влияния на Саудовскую Аравию можно назвать перспективы вытеснения России с азиатского нефтяного рынка, о чем уже писало ранее наше издание. Именно поэтому уже появляются сообщения об "активных контактах" Индии по поводу дополнительных закупок нефти у стран Аравийского полуострова.

Но это лишь, скажем так, "верхушка айсберга", ведь сфер влияния США на Саудовскую Аравию очень много. Кроме финансово-экономических и технологических отраслей, которые заслуживают быть рассмотренными в отдельном материале, одной из главных является сфера военной безопасности. Необходимо отметить, что достаточно сильная для региона армия Саудовской Аравии в основе своей имеет именно американскую военную технику и вооружение. Это прежде всего американские боевые и транспортные самолеты, вертолеты и зенитно-ракетные комплексы, в частности Patriot. Кроме того, основой сухопутных войск королевства являются американские танки Abrams, БМП Bradley и бронеавтомобили Oshkosh, а также ряд артиллерийских и противотанковых систем американского производства.

В целом безопасность Аравийского полуострова базируется на серьезном военном присутствии США в регионе, которое защищает в первую очередь американские экономические интересы. Кроме того, весьма актуальным в 2025 году является план новых "Авраамовых соглашений", то есть нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии, что вместе с участием США создаст сверхмощную коалицию против агрессивных планов Ирана в регионе. Именно поэтому крайне высока вероятность реализации успешных договоренностей США и Саудовской Аравии (а также других нефтяных стран Аравийского полуострова) по уменьшению цен на нефть, чтобы оказать на экономику России должное давление для окончания ее агрессивной войны против Украины.