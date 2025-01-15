Нефтяные санкции против РФ в действии: Индия и Китай начинают отказываться от российского черного золота

10 января 2025 года администрация американского президента Джо Байдена, который вскоре покинет свой пост, ввела масштабные санкции против нефтяного сектора РФ, в частности компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот".

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В результате под санкционные ограничения попали 183 танкера под флагами разных стран, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты, нарушая предыдущие ограничения. Наше издание уже акцентировало внимание на важности и эффективности таких санкций, особенно перед приходом в Белый дом нового президента Дональда Трампа. Сейчас западная пресса уже пишет о "значительных трудностях", которые начали возникать с экспортом российской нефти, в том числе в Индии и частично в Китае.

Индия начинает отказываться от российской нефти

Bloomberg сообщает об этом со ссылкой на анонимного высокопоставленного индийского чиновника. По его словам, суда из списка санкций, перевозящие грузы для России, больше не будут допущены к разгрузке в Индии – за исключением зафрахтованных до 10 января, при условии, если они разгрузятся до 12 марта.

Следовательно, индийские банки потребуют сертификаты происхождения, чтобы убедиться, что нефть не поступает от поставщиков, попавших под санкции. "Влияние санкций станет ощутимым, когда через два месяца закончится период сворачивания", – считает источник в индийском правительстве. Большинство экспертов называют будущие санкции достаточно эффективными, ведь в список Управления по контролю за иностранными активами попали ключевые трейдеры, страховщики и около 160 танкеров, которые используются для транспортировки российской нефти по всему миру.

ОПЕК легко заменит российскую нефть на азиатском рынке

Отмечается, что, несмотря на санкции, для самой Индии поставка нефти не станет проблемой. Государства, входящие в ОПЕК (Организацию стран-экспортеров нефти), имеют 3 миллиона баррелей в день свободных мощностей, а поставщики, не входящие в ОПЕК, такие как США, Канада, Бразилия, Гайана, могут легко добавить недостающие баррели, о чем ранее уже упоминало наше издание.

При этом правительство Индии надеется, что в ближайшее время цены станут менее 80 долларов за баррель, а индийские нефтепереработчики ведут переговоры о заключении долгосрочных соглашений с ближневосточными поставщиками. Также открытым остается вопрос, что будет с долей индийских государственных компаний в совместном нефтяном проекте "Восток", на который были наложены санкции.

К выполнению санкционных ограничений присоединяется и Китай

Китай также иногда начинает отказываться принимать суда с российской нефтью. В частности, три танкера, которые транспортируют более двух миллионов баррелей российской нефти, дрейфуют в водах Восточного Китая после того, как было объявлено о санкциях США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Известно, что китайская компания, управляющая портами провинции Шаньдун, запретила принимать танкеры, которые попали под санкции. Скорее всего, речь идет о компании Shandong United Energy Pipeline Transportation Co, операторе нефтяных терминалов, тоже оказавшейся под санкциями.

Последствия санкций для нефтяного сектора РФ будут долгосрочными и фундаментальными

Таким образом, фактически под санкциями оказалось 30% российского морского экспорта, а количество попавших под ограничения танкеров (183 единицы) вдвое превышает число судов, против которых до сих пор действовали запреты США, Великобритании и Евросоюза. Кроме того, ограничения затронут и российскую нефтедобычу, поскольку около 15% российского рынка бурения полностью зависело от иностранных технологий.

Правда, проблемы будут ощущаться только в долгосрочной перспективе и в большей степени в новых проектах, нуждающихся в самых современных технологиях для рентабельной добычи нефти. В результате может замедлиться освоение Россией арктических запасов, а также разработка шельфовых месторождений. При этом отмечается, что новая администрация президента США готова принимать новые меры против покупателей российской нефти.

Можно только приветствовать решительные шаги администрации президента Байдена, направленные на ограничение экономического потенциала государства-агрессора. Однако, как и все решения о помощи Украине в отражении российской агрессии, нефтяные санкции оказались запоздалыми, ведь близка уже третья годовщина полномасштабной войны в нашем государстве.

Похожая ситуация была с предоставлением вооружения от США, самое важное из которого (самолеты F-16, ракеты ATACAMS, танки Abrams и т.п.) были предоставлены уже после летнего контрнаступления ВСУ, и именно эти задержки обусловили его неудачу. Сейчас ответственность за ситуацию на мировом нефтяном рынке администрация Байдена перекладывает на избранного президента Трампа.

Такой подход всегда был характерной чертой Джо Байдена, который боялся взять на себя ответственность за решительные шаги, следствием чего стало выведение войск США из Афганистана, вторжение России в Украину, передача российского ядерного оружия Беларуси, нападение палестинских террористов на Израиль, успешная ядерная программа Ирана, угроза вторжения Китая на Тайвань.

Закономерным итогом каденции Байдена можно считать масштабное укрепление коалиции авторитарных режимов РФ, Китая, Ирана, Северной Кореи и других, открыто готовящихся к глобальному вооруженному противостоянию с Западом.