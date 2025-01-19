Трамп хочет посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации – WSJ

Выбранный президент США Дональд Трамп хочет посетить Китай в течение 100 дней после своей инаугурации. Он уже сообщил об этом своим советникам.

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Такой визит Трампа может состояться уже в ближайшие месяцы. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

Республиканец стремится углубить отношения с Си Цзиньпином, которые были напряжены из-за угроз избранного президента ввести более высокие пошлины на импорт из Китая.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин через своих представителей обсудили личную встречу. Одним из вариантов является то, что новый американский президент пригласит китайского лидера в США.

Отметим, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию в понедельник, но китайский лидер вместо себя отправит в США вице-президента Хань Чжэна.

Напомним, что накануне инаугурации Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. По словам нового президента США, он получился "очень продуктивным" для обеих стран.

По данным Центрального телевидения Китая, Си Цзиньпин и Трамп договорились о создании стратегического канала связи для регулярных контактов по основным вопросам.

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президент США Дональд Трамп планирует начать массовые депортации мигрантов уже в следующий день после инаугурации, запланированной на 20 января. В свою очередь советники Трампа намерены "наказать" города-убежища нелегалов.

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