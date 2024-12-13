Трамп хочет, чтобы Украина после прекращения огня оставалась хорошо вооруженной страной под защитой европейских войск – WSJ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп предлагает странам Европы ввести войска в Украину для защиты линии фронта после прекращения огня. В частности, предложение Трампа было сделано на встрече в Париже 7 декабря.

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Об этом сообщают неназванные источники Wall Street Journal, ознакомленные с содержанием разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Смысл предложения о том, "чтобы Украина после прекращения огня оставалась сильной и хорошо вооруженной страной".

Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что он против вступления Украины в НАТО. Именно поэтому он и предлагает ЕС сделать "Украину сильной и хорошо вооруженной" путем введения своих войск.

Но развертывание в Украине для мониторинга соблюдения режима прекращения огня войск стран ЕС – в первую очередь речь о Франции и Британии – должно происходить не под эгидой НАТО. Американских войск отправлять в Украину Трамп тоже не хочет.

Однако полностью идею присоединения американских войск к указанному мониторингу Трамп не исключает.

Издание добавляет, что отправление войск европейских стран уже обсуждается, и довольно давно. Напомним, что ранее об этом говорили представители Великобритании и Франции. Но теперь в обсуждениях принимают участие Украина, будущая администрация Трампа и еще несколько стран Европы.

Хотя и Трамп против привлечения НАТО, как уточнили источники издания, генсек Альянса Марк Рютте должен провести в Брюсселе встречу с участием Зеленского, а также лидеров Британии, Франции, Германии, Италии и Польши "для обсуждения будущих гарантий Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, для того чтобы одна из стран НАТО отправила свои войска в Украину, нужно согласие всех государств блока. Но есть варианты, чтоб обойти это правило. К примеру, решения могут приниматься определенной коалицией стран. Об этом заявили в Литве, добавив, что Вильнюс поддерживает идею Франции по поводу возможного отправления западных войск в Украину.

Но такого решения от всего Североатлантического блока не следует ожидать. Генсек Альянса Марк Рютте заявлял, что размещение войск блока в Украине сами государства-члены НАТО не поддерживают, и вообще, "сделать так было бы неразумно".

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