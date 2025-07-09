Трамп действительно меняет отношение к Путину – CNN

Президент США Дональд Трамп, который еще пять месяцев назад говорил, что Владимир Путин якобы хочет мира в Украине, вероятно, изменил позицию или, по крайней мере, свою риторику относительно российского вторжения. После последнего разговора с президентом РФ он публично высказал недовольство им, а также прекратил кратковременную паузу в поставках оборонительного оружия Украине.

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Об этом пишет CNN. Журналисты обратили внимание, что Трамп в последнее время отказался от обвинений обеих сторон в войне. Хотя до этого президент США часто сочетал критику России с критикой Украины – как будто они несут одинаковую ответственность в продолжении российской агрессивной войны.

Кроме того, он похвалил украинских военных за мужество, намекнув, что огромные инвестиции, которые Штаты вложили в оборону Украины, не были пустым занятием, как считают многие в базе MAGA.

"И я скажу вот что: украинцы, считаете ли вы несправедливым то, что мы дали все эти деньги, или нет, они проявили большую смелость, потому что кто-то должен был этим управлять. И многие, кого я знаю, не стали бы этим управлять", – цитирует СМИ слова Трампа.

При этом в CNN считают, что рано утверждать, что Трамп отвернулся от Путина и окончательно занял позицию в пользу Украины.

"За последние 10 лет Трамп неоднократно давал понять, что рад выглядеть непредсказуемым на мировой арене – называйте это "теорией безумца" или как-то еще. И даже после его прошлых резких высказываний в адрес Путина, его комментарии по поводу их последующих звонков – включая звонок российского лидера на день рождения – не указывают на то, что Трамп оказывает на него прямое давление с целью добиться соглашения о прекращении огня", – говорится в материале.

Журналисты предполагают, что последние публичные заявления Трампа – это попытка оказать давление на Путина, а не сигнал о решительном изменении политики Белого дома.

Примечательно, что накануне президент отказался взять на себя обязательство по пакету новых санкций против РФ. "Если Трамп действительно покончил с Путиным, этот вариант уже готов, и он пока на него не пойдет. Он мог бы с таким же успехом попробовать эту стратегию и вернуться к более мягкому подходу. Но резкая критика Путина – это карта, которую Трамп крайне неохотно разыгрывает", – указывает СМИ.

Отмечается, что тля Трампа всегда важна "победа" – в данном случае мирное соглашение, которое он обещал и не смог заключить в первый день своего президентства. Возможно, его не волнует, как будет выглядеть это соглашение. Однако и Путин не дал никаких признаков того, что он заинтересован в заключении сделки, которая подразумевает что-то, кроме захвата всей Украины.

"И комментарии Трампа во вторник были не просто жесткими по отношению к Путину; они, похоже, отражали более глубокое разочарование тем, что его российский коллега водит его за нос. Трамп в апреле также предположил, что Путин, возможно, "просто водит меня за нос". Возможно, Трамп искренне верил в свой талант заключать сделки, и он чувствует, что Путин выставил его дураком", – сказано в статье.

Президент США, возможно, сделал такой вывод, когда вскоре после его разговора с Путиным Россия нанесла один из самых масштабных воздушных ударов по Украине.

"И никто не должен недооценивать роль гордости и внутренней политики во всем этом. Трамп предоставил Путину больше презумпции невиновности, чем практически любому другому западному лидеру, о чем свидетельствуют его февральские заявления. Как и в других международных отношениях, он упорно отказывается давать моральные оценки авторитарному лидеру, чьей тактикой и консолидацией власти он, похоже, искренне восхищается. Но выбор стороны в войне на Украине – это не только вопрос морали; это еще и реальная политика. И, возможно, этот последний расчет, который гораздо важнее для Трампа, меняется", – добавили в CNN.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что якобы угрожал российскому диктатору Владимиру Путину "бомбить Москву".Таким образом глава Белого дома пытался удержать главу Кремля от агрессии к Украине.

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