'Трамп часто говорит одно, а делает другое': политолог объяснила, почему не стоит ставить точку в вопросе вступления Украины в НАТО

После заявлений избранного президента США Дональда Трампа не стоит ставить точку в обсуждении вступления Украины в НАТО. Республиканец нередко делает определенные заявления, а потом делает совсем другое. Эти его слова – это то, что сейчас хочет слышать Кремль.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказала политолог-американист Александра Филипенко. Заявления Трампа касательно Украины и НАТО она расценивает скорее как игру профессионального политика, который отвлекает, говоря одно, а в действительности делает другое.

"Это отвлечение, которое Трампу нужно для того, чтобы его соперник расслабился. Россия чтобы расслабилась, отвлеклась, порадовалась, открыла шампанское. Но делает он другие некоторые вещи. Поэтому я бы это все воспринимала как такую большую игру трамповскую", – отметила Филипенко.

Она отметила важность того, кто в администрации Трампа будет государственным секретарем, одной из важнейших фигур во внешней политике. Это Марк Рубио – человек, который не обязан Трампу своей политической карьерой.

Рубио еще в 2014 году призывал к тем санкциям в отношении России, которые мы увидели только в 2022-м.

"И его отношение к Путину совершенно определенное. Поэтому одной рукой, голосом на одной пресс-конференции Трамп говорит про чувства, как будто бы рядом сидит Зигмунд Фрейд, а одновременно реальной работой занимаются люди совершенно других взглядов, реальной внешнеполитической работой. Поэтому я бы тут точку точно не ставила и в вопросе НАТО, и вообще в других вопросах относительно Украины", – подчеркнула политолог.

Что же касается возможных переговоров Украины и РФ о прекращении войны, Филипенко отметила, что Трамп сейчас первоначально говорит с украинской стороной и делает это открыто.

"И даже если контакты с Россией есть, они, во-первых, скрытые, во-вторых, не такие прямые, а через нескольких лиц... Поэтому, да, он эти все заявления о том, что Путин хочет с ним встретиться, мечтает или обожает, и скорее хочет с ним встретиться. Но это заявления. А реальные контакты мы видим. Они уже есть с украинской стороной в первую очередь. Поэтому я бы сказала, что это уже идет этот процесс", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет". По его словам, война в Украине началась потому, что Джо Байден сказал, что Украина может вступить в НАТО.

Трамп заявил, что Запад понимает, что Украина не может быть в НАТО, и он тоже придерживается этой позиции.

На эти слова республиканца отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он посоветовал не делать быстрых выводов о политике Соединенных Штатов.

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