'Трамп будет держать мир на крючках, но мы справимся': Шольц очертил перспективы ближайших лет

Новый президент США Дональд Трамп будет держать мир в неизвестности. Это будет касаться внешней политики, безопасности, энергетики, торговли, климатической политики и многих других сфер. Однако Европа может с этим справиться, если станет самостоятельнее.

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Такой осторожный оптимизм по сотрудничеству США и Европы выразил канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он подчеркнул, что европейцы должны быть сильными изнутри и держаться вместе.

Шольц заявил, что США являются ближайшим союзником Европы, но европейцы должны гораздо больше делать для усиления собственной безопасности. По его словам, новая администрация Соединенных Штатов будет заботиться, прежде всего, о своих национальных интересах, а не союзниках.

"Чтобы было ясно: Соединенные Штаты являются нашим ближайшим союзником за пределами Европы. И я сделаю все возможное, чтобы так и осталось, потому что это в наших взаимных интересах, потому что тесное сотрудничество между Европой и США важно для мира и безопасности во всем мире. И потому, что наше партнерство – это еще и двигатель успешного экономического развития", – сказал Шольц.

В то же время, по его словам, совершенно ясно, что президент Трамп и его администрация будут "держать мир на крючках в ближайшие годы".

"Мы можем справиться и справимся со всем этим. Без лишнего волнения и возмущения, но и без фальшивого ухаживания… В мире, постоянно находящемся на грани нервного срыва, отражающегося в социальных сетях, нужна холодная голова. Не каждая пресс-конференция в Вашингтоне, не каждый твит должен погружать нас в горячие экзистенциальные прения", – заметил канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что Европа должна стать самостоятельнее. Особенно в вопросе обороноспособности.

"Для достижения этого нам нужны не только большие затраты на оборону, но и большая эффективность в Европе. Не отдельные добрые решения в каждой отдельной стране и десятки разных типов оружия, а европейская вооруженная промышленность, совместно разрабатывающая масштабные проекты, как мы это уже делаем, например, с танками и самолетами", – сказал Шольц.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Европу самостоятельно позаботиться о своей безопасности. Он подчеркнул, что "жизненно важно" поддерживать единство в Европе.

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