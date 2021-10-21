Трамп анонсировал запуск собственной соцсети и заявил, что 'даст голос' всем

45-й президент США Дональд Трамп сообщил, что запустит собственную социальную сеть под названием TRUTH Social. Соцсеть должна заработать в 2022 году.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе. Трамп отметил, что создает TRUTH Social и TMTG (Trump Media & Technology Group), чтобы противостоять тирании "больших технологий".

"Мы живем в мире, где Талибан имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо", – негодовал бывший лидер американцев.

Со слова Трампа, в соцсети каждый сможет публиковать "правду", ведь TMTG создается с целью предоставления голоса каждому человеку.

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"Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальной правде и буду бороться с большими технологиями", – отмечал он.

Напомним, после штурма Капитолия Трампа заблокировали в 12 социальных сетях и платформах: Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, TikTok и Pinterest. Также его решили заблокировать в Snapchat, а Telegram назвал бывшего американского президента "мошенником". Аккаунт Трампа заблокировал и видеохостинг YouTube, удалив на нем последние видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп подал судебный иск против американского издания The New York Times и трех его журналистов. Иск подан также против племянницы Трампа – Мэри Трамп.