'Тот, кто говорит и действует ак Путин не хочет мира': фон дер Ляен призвала инвестировать в оборону ЕС

Европа должна больше помогать Украине в борьбе с полномасштабным вторжением России, а также повышать собственную обороноспособность. Членам Европейского Союза следует больше инвестировать в совместные европейские оборонные проекты.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в воскресенье, 26 мая, в эфире Deutschlandfunk. Она подчеркнула, что слова и действия российского диктатора Владимира Путина говорят о том, что он не хочет мира и будет двигаться дальше.

"И поэтому так важно, чтобы мы постоянно поддерживали Украину и укрепляли собственную обороноспособность, ведь если мы должны сохранить мир на нашем континенте, то мы должны инвестировать в оборону", – сказала она.

Президент ЕК напомнила о постоянных гибридных атаках государства-агрессора РФ, начиная с газового шантажа и до недавних провокаций – похищение световых буев на границе с Эстонией, использование мигрантов, попытки разделить европейские общества и посеять антиевропейские настроения с помощью социальных сетей.

"Мы поняли, что должны поддерживать Украину столько времени и так последовательно, сколько ей нужно, чтобы защитить себя, но мы также должны совершенствовать нашу собственную обороноспособность, а это значит больше инвестировать в оборону, инвестировать лучше вместе", – подчеркнула фон дер Ляен.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Греции Кириакос Мицотакис направили письмо Европейской комиссии с призывом создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны. В ЕК положительно отреагировали на это предложение.

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