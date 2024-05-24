Польша и Греция просят о "щите ПВО" над Европой: направили в Еврокомиссию письмо

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Греции Кириакос Мицотакис направили письмо в Европейскую комиссию с призывом создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны. В ЕК позитивно отреагировали на такое предложение.

Об этом сообщало издание Reuters в четверг, 23 мая. Как пишут журналисты, письме говорится, что ЕС "нуждается в новой флагманской программе, такой как европейский щит противовоздушной обороны".

"Я отправил письмо в Европейскую комиссию вместе с премьер-министром Греции Мицотакисом относительно общей европейской оборонной политики", – сказал Туск в интервью TVP Info в четверг вечером.

Как говорится в материале, важность ПВО оказалась в центре внимания Польши после того, как российские ракеты проникли в ее воздушное пространство.

"Уже есть очень положительная реакция со стороны Европейской комиссии на то, чтобы сделать противоракетную противовоздушную оборону общей задачей для Европы, потому что это огромная сумма денег", – сказал глава польского правительства.

Он также заявил, что государства ЕС должны "перестать конкурировать при создании своих систем ПВО и начать сотрудничество, в том числе по совместным инвестициям в оборонную промышленность".

"Только сильная, объединенная Европа, которая проводит общую оборонную политику, сможет предотвратить войну. Мы готовимся к войне не потому, что эта война произойдет, а для того, чтобы ее не произошло", – сказал Туск.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своем аккаунте в социальной сети Х публично отреагировала на предложение премьеров Польши и Греции. Она отметила, что Украина "борется за наши ценности", поэтому ее нужно продолжать поддерживать, но и одновременно "усиливать нашу оборону".

"Нам нужно меньше фрагментации и общие проекты. Например, щит противовоздушной обороны, предложенный Кириакосом Мицотакисом и Дональдом Туском", — говорится в ее сообщении.

Отметим, что Украина продолжает просить Запад предоставить больше систем ПВО из-за российских ракетных ударов, которые каждый день приводят к большим разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Также президент Владимир Зеленский накануне сказал, что государства НАТО могли бы сбивать над Украиной российские ракеты, если они летят в направлении западных стран. Решение, подобное тому, которое было принято для Израиля во время иранских обстрелов, возможно – однако нужно желание.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что одни слова солидарности не перехватывают российские ракеты и призвал Запад передать Украине семь систем ПВО Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польще сказали, что рассматривают вопрос о возможном привлечении собственных систем противовоздушной обороны к сбитию российских ракет вблизи границ страны. Однако по состоянию на данный момент никаких решений не принято.

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