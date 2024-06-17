Торговля оружием и обмен технологиями: почему Путин собирается с визитом во Вьетнам и как отреагировали США

Кремлевский диктатор Владимир Путин посетит Ханой (Вьетнам) на этой неделе. Ожидается, что он встретится с новым президентом Вьетнама То Ламом и другими лидерами во время двухдневного визита.

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Об этом пишет Reuters. Визит последовал за тем, как Ханой уклонился от посещения украинского мирного саммита в Швейцарии в минувшие выходные и одновременно отправил своего заместителя министра иностранных дел на встречу БРИКС в Россию в начале прошлой недели.

Ожидается, что в ходе своего первого государственного визита во Вьетнам с 2017 года и пятого в общей сложности Путин объявит о соглашениях в таких секторах, как торговля, инвестиции, технологии и образование.

Однако дискуссии с вьетнамскими лидерами, вероятно, будут сосредоточены на более деликатных вопросах, заявили источники.

Эти переговоры будут касаться оружия, крупнейшим поставщиком которого исторически является Россия; энергетики: российские компании работают на вьетнамских газовых и нефтяных месторождениях в районах Южно-Китайского моря, на которые претендует Китай; и платежей, поскольку обе страны испытывают трудности с проведением транзакций из-за санкций США в отношении российских банков.

Соединенные Штаты, которые в прошлом году улучшили отношения с Ханоем и являются главным торговым партнером Вьетнама, резко отреагировали на визит диктатора.

"Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои злодеяния", — сказал представитель посольства США в Ханое.

"Если он сможет свободно путешествовать, это может нормализовать вопиющие нарушения Россией международного права", — добавил он.

Напомним, 14 июня, накануне проходившего в Швейцарии Саммита мира Украины, российский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Киевом. В частности, он заявил, что для начала переговоров украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Еще одним условием РФ есть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет прекращения войны. Именно об этом свидетельствует его дерьмовое "мирное" предложение.

– В ISW считают, что заявлениям диктатора Путина о якобы "готовности России вести переговоры" удалось сбить с толку цель Глобального саммита мира в Швейцарии. Информационная операция Кремля была направлена на саботаж саммита и частично преуспела в этом, переориентировав международный разговор на отсутствие РФ на саммите.

– Вице-президент США Камала Гаррис назвала предложения Владимира Путина относительно "условий мира" в Украине фактически требованием капитуляции, а не искренней попыткой прекратить войну. Она в очередной раз заверила в непреклонной поддержке Украины со стороны США.

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