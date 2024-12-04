Мальта, выдав российской делегации визы для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, передумала и аннулировала ее для спикера внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой. Это произошло 4 декабря, почти прямо перед вылетом.

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Российская сторона утверждает, что причиной такого решения мальтийцы указали "независящие от них обстоятельства". Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5–6 декабря.

В российском дипведомстве заявили, что "отмена" визы Захаровой – это "беспрецедентный случай".

На своем канале в Telegram представительница Кремля пожаловалась, что у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе "не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия".

"Вместо принципов – беспринципность", – написала спикер МИД Российской Федерации.

Захарова назвала ситуацию кознями "западной гидры". Но она утверждает, что даже рада, что так произошло. Потому что она сможет посетить детский концерт в Кремле, похвасталась дипломат.

Свой пост Захарова закончила словами: "Не было бы счастья, да Запад помог".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Мария Захарова ранее обвинила Украину в том, что ВСУ якобы создали концлагеря для россиян в Курской области.

– Также спикер МИД РФ утверждает, что Украина готовила и проводила покушения на российского диктатора Владимира Путина. Однако планировали и финансировали эти покушения, по ее словам, "англосаксонцы".

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