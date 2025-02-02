Только после разговора с Трампом: Венгрия объявила условие согласия на санкции против России

Венгерские власти планируют согласиться на дальнейшие санкции Европейского Союза против России. Однако одним из условий является достижение соглашения с президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом заявил венгерский министр по вопросам европейцев Янош Бока в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag. По его словам, ЕС должен быть очень осторожен, принимая новые карательные меры о РФ.

Министр подчеркнул, что страны-члены ЕС должны согласовать с новой администрацией Трампа значение и содержание нового пакета санкций.

"Без такого соглашения правительство Венгрии не видит оснований для дальнейших санкционных решений", – отметил Бока, являющийся одним из ближайших доверенных лиц премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По словам Боки, венгерские власти фундаментально сомневаются по поводу смысла и пользы санкций против РФ, якобы не имеющих ожидаемого результата. По его мнению, если бы санкции действовали навсегда, то это может ослабить экономику ЕС и конкурентоспособность, к примеру, из-за повышения цен на энергоносители.

"Президент Трамп – отличная возможность для Европы", – заявил министр Орбана.

Напомним, что венгерский премьер-министр выдвинул новое требование по санкциям против России. По его словам, Венгрия готова ветировать принятие следующих санкций пакетов, если Европейский Союз не обеспечит возобновление транзита российского газа через Украину.

При этом Трамп пригрозил новыми санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США и другие страны-участницы, если Россия не захочет завершить войну против Украины. Президент США подчеркнул, что экономика РФ может потерпеть крах, потому что "далее будет только хуже".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 января Европейский Союз еще на полгода (до 31 июля 2025 года) продлил санкции против России из-за агрессии РФ против Украины. Консенсуса все же удалось достичь благодаря компромиссному решению между ЕС и венгерскими властями.

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