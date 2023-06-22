Только государственный: в Латвии запретили предвыборную агитацию на русском языке

Сейм Латвии в третьем чтении принял поправки в законодательство, согласно которым вводится запрет вести предвыборную агитацию на русском языке. Теперь в период предвыборной кампании платные агитационные материалы могут размещаться только на государственном языке.

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Как сообщает национальный латвийский вещатель LSM, это касается агитации в СМИ, интернете, общественных площадках, бюллетенях, книгах, газетах, журналах и других печатных изданиях. За принятие поправок проголосовали 53 депутата, против выступили 10.

Государственный язык, на котором закон позволяет агитировать на выборах, включает латгальскую письменность, а также ливский язык (национального меньшинства, древних жителей побережья Рижского залива).

В то же время кандидаты партий и депутаты смогут говорить со своими избирателями на других языках.

А перед выборами в Европарламент и муниципальные выборы агитационные материалы могут содержать перевод на официальные языки ЕС. Использование государственного языка ни в визуальных, ни в аудиоматериалах в таком случае не может быть меньше других.

Следить за выполнением закона будет Центр государственного языка.

Примечательно, что накануне в столице Латвии Риге состоялась конференция "Языковой мост Европы – специальный статус для украинского языка в ЕС", на которой был принят первый вариант резолюции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. По закону транспорт может безвозмездно передаваться украинскому правительству.

– Латвия приняла решение передать Вооруженным силам Украины весь свой флот боевых вертолетов. Премьер страны Кришьянис Кариньш призвал Запад наращивать военную поддержку Украины.

– Ранее Рига передала ВСУ все ПЗРК Stinger, находившиеся на вооружении латвийской армии.