"Один из способов помощи": Латвия передала Украине уже 66 авто, конфискованных у пьяных водителей

Правительство Латвии продолжает бесплатно передавать Украине автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей. По состоянию на сегодняшний день передано уже 66 таких автомобилей.

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Об этом сообщает местное издание Delfi со ссылкой на данные Госстраха Латвии. Отмечается, что это один из способов помощи Латвии Украине в борьбе с российской агрессией.

"Согласно закону "О поддержке гражданского населения Украины", транспортные средства Латвийского государства могут безвозмездно передаваться в собственность правительства Украины с целью содействия предотвращению последствий чрезвычайной ситуации, связанной с боевыми действиями в Украине", – говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в латвийский Уголовный кодекс вступили в силу в ноябре прошлого года. Они предусматривают уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или анализе крови превышает показатель 1,5. Также уголовная ответственность предусмотрена за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством в состоянии опьянения наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале марта 2023 правительство Латвии решило бесплатно передать Украине автомобили, которые были конфискованы у нетрезвых водителей. Первые восемь автомобилей получили армейские части Минобороны Украины, Винницкая региональная клиническая больница и Территориальное медицинское объединение Купянского городского совета.

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