Только диалог и переговоры: в Пекине отреагировали на идею Трампа привлечь Китай к урегулированию войны в Украине

В Пекине отреагировали на слова президента США Дональда Трампа по привлечению Китая до окончания войны в Украине. Там согласны с намерениями республиканца и готовы поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами.

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Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин 24 января. По ее словам, диалог и переговоры являются единственным правильным путем разрешения войны в Украине.

"Мы рады видеть, что все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования кризиса. Китай продолжит содействовать мирным переговорам и готов поддерживать связь с другими сторонами", – подчеркнула спикер.

Она добавила, что Китай будет оставаться преданным поддержке мирного диалога.

Напомним, Дональд Трамп планирует посетить Китай в течение 100 дней после своей инаугурации. Он уже сообщил об этом своим советникам. Целью такой поездки, по словам президента США, является углубление отношений с Си Цзиньпином, которые были напряжены из-за угроз избранного президента ввести более высокие пошлины на импорт из Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января стало известно, что Трамп и глава Китая Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. По словам Трампа, разговор получился "очень продуктивным" для обеих стран. Лидеры обсуждали "баланс между торговлей, фентанилом, TikTok и многими другими темами".

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