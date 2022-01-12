Токаев назвал дату вывода войск ОКДБ из Казахстана

Президент республики Казахстан Касым Токаев подтвердил вывод войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из страны, охваченной протестами с начала января. Учитывая, что политическая и общественная ситуации в Казахстане стабилизированы, мобилизованные отряды покинут его территорию, начиная с 13 января.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС. Согласно официальным данным, от так называемой миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане находятся 2030 человек и 250 единиц техники.

"Организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января. Это будет поэтапный процесс", – указано в сообщении.

Поскольку силовики смогли подавить большинство протестов, охвативших страну с начала года, казахские власти начали постепенно снимать режим чрезвычайной ситуации в регионах. До этого в крупных городах действовали запреты на массовые собрания, а также был введен в силу комендантский час.

Видео дня

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный лидер казахских протестов назвал последствия, которые могут возникнуть, если силовые структуры ОДКБ не покинут территорию страны.