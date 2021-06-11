Time выпустил символическую обложку с Байденом и Путиным перед их саммитом

Всемирной известный журнал Time, прославленный своими "кричащими" и креативными обложками, озаглавил новый выпуск изображением президента США Джо Байдена в темных очках. В зеркальном отражении аксессуара виднеется двойное изображение российского лидера Владимира Путина.

Обложка посвящена приближающемуся саммиту двух президентов в Женеве, 16 июня. Об этом сообщила редакция культового издания в Twitter.

Таким образом авторы идеи как бы противопоставляют личности лидеров двух мировых сверхдержав. Обложка уже традиционно привлекла интерес и обсуждение в международном обществе.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL: