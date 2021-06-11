Time выпустил символическую обложку с Байденом и Путиным перед их саммитом
Всемирной известный журнал Time, прославленный своими "кричащими" и креативными обложками, озаглавил новый выпуск изображением президента США Джо Байдена в темных очках. В зеркальном отражении аксессуара виднеется двойное изображение российского лидера Владимира Путина.
Обложка посвящена приближающемуся саммиту двух президентов в Женеве, 16 июня. Об этом сообщила редакция культового издания в Twitter.
Таким образом авторы идеи как бы противопоставляют личности лидеров двух мировых сверхдержав. Обложка уже традиционно привлекла интерес и обсуждение в международном обществе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве. В повестке дня тем для обсуждения двух лидеров значится Украина, взаимодействие сверхдержав и противодействие коронавирусу COVID-19.
В Офисе президента Украине активно прорабатывают вопрос возможности предварительной встречи Владимира Зеленского с Байденом до того, как последний проведет саммит с президентом России.
МИД Польши назвал ошибкой для Байдена встречаться с Путиным до проведения встречи с украинским гарантом.