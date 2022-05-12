Тихановская выдала, что наступление РФ на Киев прекратилось много в чем из-за белорусов: в сети ответили

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что наступление российской армии на Киев прекратилось благодаря белорусам. По ее мнению, российская армия не чувствовала себя комфортно на белорусских землях.

Об этом Тихановская рассказала в интервью изданию "Настоящее Время" в Праге. Украинцев ее слова возмутили и вызвали отрицательную реакцию в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Белорусы против войны, мы не поддерживаем это вторжение. Лукашенко – коллаборант. Он предоставил наши территории для запуска ракет и военной техники. Но белорусы показали еще раз свое мужество. Во многом благодаря им прекратилось нападение на Киев со стороны Беларуси. Российская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях", – заявила Светлана Тихановская.

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В то же время она признала, что Беларусь с первых дней войны стала соагрессором по отношению к Украине, но вину за это возложила на непризнанного цивилизованным миром президента Александра Лукашенко.

"Сейчас Лукашенко пытается абстрагироваться от ситуации, что, мол, мы вообще этой войны не хотели, мы даже не знаем, какие там были планы у Кремля. Но отмыться уже не получится. Лукашенко должен понести полное наказание за соучастие в этой войне", – заявила белорусская оппозиционерка.

Стоит отметить, что украинских пользователей социальных сетей разозлили слова Тихановской о том, что якобы благодаря белорусам россияне прекратили наступление на Киев. Ей упомянули и базар, организованный российскими оккупантами в белорусском городе Наровля, где те продавали белорусам награбленное в Украине имущество. И сохраняющийся до сих пор риск нападения белорусской армии. И ракеты, которыми российские военные обстреливали украинские мирные города с территории Беларуси. Саму же Тихановскую обвинили в лицемерии и желании присвоить себе чужие заслуги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лукашенко разрешил Путину перевозить российские ракеты для обстрелов украинских городов по белорусской железной дороге.

Также мы публиковали видео, где видно, как Россия перевозит ракетные комплексы "Искандер" через территорию Беларуси. Только на этом одном видео видно, как через Беларусь Россия перевезла более десяти военных машин с ракетным вооружением.

Вместе с тем 22 марта Светлана Тихановская на своем YouTube-канале опубликовала обращение к белорусским военнослужащим и призвала их сдаваться в плен Украине. Это заявление она сделала в связи с появлением информации о высокой вероятности вторжения войск Беларуси в Украину.