"Лукашенко – подельник": Россия перебросила "Искандеры" через территорию Беларуси. Видео
Российские военные перемещают через территорию Беларуси колонну своей техники, в которой есть ракетные комплексы "Искандер". Не исключено, что Кремль планирует применять их против Украины.
Видео перемещения военной техники РФ по трассе поделился украинский журналист Андрей Цаплиенко. "Лукашенко – подельник кремлевского маньяка", – написал он в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Как видно на обнародованных кадрах, через Беларусь Россия переместила более десяти военных машин с вооружением.
"Искандер" – это семейство российских баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля.
Существуют такие виды: "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Э". Они работают на дальностях до 500 км.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
8 марта президент США Джо Байден заявил, что главе РФ Владимиру Путину не удастся победить Украину.
"Украина никогда не будет захвачена. Он [Путин] может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну", – уверен президент США.
Кроме того, Байден объявил: Штаты ввели нефтяное эмбарго против России, а американский Конгресс должен принять пакет помощи Украине в размере $12 млрд.
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