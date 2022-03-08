"Лукашенко – подельник": Россия перебросила "Искандеры" через территорию Беларуси. Видео

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Российские военные перемещают через территорию Беларуси колонну своей техники, в которой есть ракетные комплексы "Искандер". Не исключено, что Кремль планирует применять их против Украины.

Видео перемещения военной техники РФ по трассе поделился украинский журналист Андрей Цаплиенко. "Лукашенко – подельник кремлевского маньяка", – написал он в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как видно на обнародованных кадрах, через Беларусь Россия переместила более десяти военных машин с вооружением.

Видео дня

"Искандер" – это семейство российских баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля.

Существуют такие виды: "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Э". Они работают на дальностях до 500 км.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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