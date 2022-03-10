Власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет по своей железной дороге, – ЦПД при СНБО Украины

Лукашенко разрешил Путину перевозить российские ракеты для обстрелов украинских городов по белорусской железной дороге. И при перевозке смертоносных грузов не соблюдаются никакие правила безопасности.

Такая информация 10 марта была обнародована в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет по своей железной дороге. При этом условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности. Это грозит взрывами с многочисленными жертвами", - отметили в ЦПД.

В настоящее время по беларусской железной дороге Россия в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозит головные части ракет "Точка-У, реактивные снаряды РСЗО "Град", реактивные снаряды "Смерч"; квазибалистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и другие опасные боеприпасы.

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В ЦПД при СНБО предупреждают белорусов: эти "грузы" могут угрожать не только украинцам, но и гражданам Беларуси, проживающим на территориях вблизи маршрута их следования.

."Кроме опасности сдетонирования, есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных r действующей власти. В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать. Белfрусское общество должно требовать от власти запрета передвижения по территории РБ эшелонов с военной техникой. Те, кто перевозящит российские боеприпасы, также становятся участниками преступления", - предупредили в ЦПД.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лукашенко заявил, что направил белорусских специалистов на Чернобыльскую АЭС, в Энергоатоме эти заявления самопровозглашенного президента Беларуси опровергли.

Накануне стало известно, что российские оккупанты обесточили ЧАЭС. По прогнозам специалистов, через 48 часов после этого, если энергоснабжение не будет возобновлено – возрастает угроза выхода радиоактивных веществ в окружающую среду.

Ситуация вокруг Чернобыльской АЭС, захваченной оккупантами еще 24 февраля, сейчас является критической.