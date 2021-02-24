Тихановская рассказала о своем отношении к Путину

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты этой страны Светлана Тихановская заявила, что глава России Владимир Путин упал в ее глазах как человек.

Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, запись которого доступна на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я сужу о людях по поступкам. И тот факт, что Путин поддержал Лукашенко, а это равно поддержанию насилия над белорусами, – испортило мое впечатление о нем", – задумавшись на минуту, ответила она.

При этом подчеркнула, что ранее не особо и размышляла о том, каким человеком является глава РФ, так как жила в своем "маленьком мире".

"Но знаете, что интересно, россияне ведь, не Кремль, а сами люди поддерживают белорусов. Россияне желают нам скорейшей победы", – добавила Тихановская.

Она отметила, что Путин за время правления изучил Лукашенко и знает, как с ним взаимодействовать.

"Кто там новый придет к власти – неизвестно, и как будут выстраиваться отношения. Поэтому, пока Лукашенко у власти, – Беларусь слабая", – подытожила она.

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