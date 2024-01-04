'The New Orc Times': известное издание захейтили в сети за позицию по отношению к Украине и напомнили о преступлениях Кремля

В сети поднялась волна хейта по адресу американского издания The New York Times. Пользователей возмутила статья об усталости от войны и недоверии к национальному телемарафону, который обвинили в изображении якобы слишком "розовой картины" войны.

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В частности, в Twitter американскому медиа задали вопрос, собирается ли оно писать что-нибудь о ракетах "Кинжал", которые Россия в последние дни направляет в жилые дома украинцев. Также NYT обвинили в подыгрывании российской пропаганде и прозвали "The New Ork Times" с отсылкой к российским оккупантам, которых в Украине с начала полномасштабной войны называют "орками".

"Источники мусорной пропаганды для любителей геноцида", "Конечно, они сделали заявление о сокрытии Голодомора, но сегодня NYTimes так же искренне поддерживает государство-террориста Россию через желтую журналистику. Пожалуйста, держите New Orc Times в тренде", "Привет, NYTimes или new orc times, ты будешь публиковать что-то об 11+ российских "Кинжалах", нацеленных на жилые дома, или лучше подождешь, пока что-нибудь произойдет в России, чтобы поспешно обвинить Украину?" – писали пользователи Twitter.

Напомним, что издание The New Yorc Times уже не в первый раз оскандалилось подобными выпадами в сторону Украины. В частности, в декабре в СМИ вышла статья со ссылкой на военных ВСУ. Бойцы якобы характеризовали наступление на левом берегу Днепра как жестокое и бесполезное, поскольку украинских воинов при наступлении сбивали еще на берегу или в воде до того, как они достигли другого берега.

Командир роты "Птицы Мадяра" Роберт Бровди ("Мадьяр") возмутился скандальным материалом и обвинил американскую газету в преступном манипулировании в погоне за сенсацией и гонорарами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВСУ опровергли российский фейк о поражении бункера с заместителем главнокомандующего Залужным. Распространенная роспропагандой информация не соответствует действительности.

– В ISW сообщили, что диктатор Путин использовал свое ежегодное новогоднее обращение 31 декабря, чтобы конкретизировать идеологические приоритеты на 2024 год. В то же время, он опустил любые упоминания о войне против Украины.

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