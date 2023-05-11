Тест-драйв БМП CV 90: премьер Швеции лично 'протестировал' бронетехнику, которая поедет в Украину. Фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Эрншельдсвик провел тест-драйв боевой машины пехоты CV 90. Такие БМП вскоре поедут в Украину.

Видео дня

Об этом Кристерссон сообщил у себя в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Тестировал бронетехнику он вместе с министром юстиции Швеции Гуннаром Стреммером.

"Министр юстиции Гуннар Стреммер наконец-то смог показать свой любимый родной город. Здесь мы провели тест-драйв боевой машины производства Hägglund Combat Vehicle 90, которую Швеция также передала Украине", – написал премьер.

Напомним, что ранее парламент Швеции утвердил военную помощь Украине на 406 млн долларов. Этот пакет помимо прочего содержит боевые машины пехоты CV 90 (Combat Vehicle 90). Как известно, Вооруженные силы Украины получат около 50 таких машин.

Что это за боевые машины пехоты и какую пользу они принесут ВСУ, читайте в нашем материале.

Также во время своего визита Кристерссон протестировал искусственный интеллект, который может предотвращать кибератаки, в компании Clavister, занимающейся вопросами кибербезопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Правительство Швеции хочет передать Украине восемь САУ Archer, которые называют лучшими в мире гаубицами. По словам министра обороны Пола Джонсона, они дадут Вооруженным силам Украины возможность вывести из строя российские артиллерийские системы.

– Ранее также стало известно, что у Украины появится еще больше систем противовоздушной обороны. Зенитные ракетные комплексы IRIS-T и Hawk нашей стране передаст Швеция.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!