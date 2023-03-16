Швеция передаст Украине восемь САУ Archer, которые называются лучшими в мире гаубицами. Фото и видео

Правительство Швеции хочет передать Украине восемь САУ Archer, которые называются лучшими в мире гаубицами. По словам министра обороны Пола Джонсона, они дадут Вооруженным силам Украины возможность вывести из строя российские артиллерийские системы.

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Об этом сообщает Dagens industry. В январе правительство Швеции объявило, что хочет помочь с современной артиллерийской системой, но добавило, что для этого требуется определенная подготовка.

Теперь эта работа завершена. В дополнительном бюджете поправок, представленном сегодня в Риксдаге, правительство просит передать восемь Archer. В поправке к бюджету правительство также просит передать Украине десять танков типа Leopard 2. О том, что это произойдет, было объявлено еще в середине февраля.

Archer — самоходная артиллерийская установка с восьмиметровыми пушечными стволами, устанавливаемая на грузовики или самосвалы. Лучник может быстро двигаться, быстро стрелять и обладает высокой точностью.

Archer не может конкурировать с американской системой реактивной артиллерии Himars по дальности стрельбы. Но, по словам министра обороны Джонсона, Archer является хорошим дополнением к Himars и будет использоваться в первую очередь для выведения из строя вражеской артиллерии.

"Можно сказать, что система Archer – это снайперская винтовка, а не дробовик. Именно способность наносить сверхглубокие удары по артиллерийской системе противника делает Archer уникальным", – говорит он.

Однако пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет начать использовать Archer на фронте. Для этого еще нужно установить компьютеры управления огнем, обучить украинских солдат, а рядом с Украиной создать "логистический хаб" для обслуживания и ремонта.

Считается, что Украина может использовать шесть из восьми единиц одновременно на поле боя, поскольку две необходимо держать в резерве, чтобы иметь возможность, например, подобрать запчасти.

Стоит отметить, что базой артиллерийского комплекса Archer является модернизированный грузовик Volvo A30D 6×6 с дизельным двигателем на 340 лошадиных сил, способный развивать скорость на шоссе до 65 км/ч, преодолевать препятствия высотой до 0,5 метра, рвы глубиной до 0,9 метра и форсировать вброд водоемы глубиной до 1,2 метра.

Полностью бронированные двигатель и кабина на четыре члена экипажа защищают от обстрелов калибром 7,62 мм. Также шасси может выдерживать взрыв до 6 кг взрывчатки (Level 2 STANAG 4569) и продолжать движение при всех пробитых колесах.

Боевой расчет состоит из четырех человек, но при необходимости полностью автоматизированная система управления огнем позволяет справиться с боевым применением комплекса двумя людьми.

Каждая САУ Archer сопровождается машиной перезарядки. Пополнение боекомплекта занимает 8 минут. Производитель заявляет максимальную дальность в 30 км обычными снарядами, 40 км – снарядами с донным газогенератором и 60 км – управляемыми снарядами Excalibur. Хотя в теории САУ может стрелять любым снарядом калибра 155 мм, потому что все они считаются взаимозаменяемыми.

Стоит отметить, что Польша передаст Украине 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни. Остальные боевые самолеты обслуживают и готовят к отправке.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО и союзники работают над скорейшим предоставлением Украине большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов. Текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы Альянса имеет решающее значение для обеспечения собственной обороны, а также для поддержки Украины до тех пор, пока это необходимо.

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