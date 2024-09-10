Темы войны в Украине не избежать: эксперт-международник рассказал, чего ожидать от дебатов Трампа и Харрис

Уже во вторник, 10 сентября (в Украине это будет ночь на 11 сентября) состоятся дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Ожидается, что во время них будет поднят вопрос о российско-украинской войне.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Владимир Дубовик. Он отметил, что позиция Харрис уже известна – она скажет, что администрация Джо Байдена поддерживает Украину, и она планирует дальше это делать, потому что считает, что это важно для американской национальной безопасности и интересов.

А вот что касается Трампа, то он, наверное, повторит свои тезисы вроде того, что будь он президентом США, то полномасштабной войны в Украине вообще бы не было, потому что Путин бы не решился напасть, а также что он "быстро урегулирует войну".

"Посмотрим, попытаются ли журналисты спросить его, чтобы он рассказал более подробно, как он планирует закончить войну, потому что он это обещает все время, говорит – за 24 часа, или на съезде Республиканской партии тоже ходили люди с плакатами, где было написано, что Трамп закончит эту войну. Но, как и по другим вопросам, знаете, у Трампа есть какие-то фразы, какие-то лозунги, но нет четкого разъяснения относительно того, как он планирует делать то или иное. Поэтому посмотрим, я думаю, что каких-то серьезных, детальных экскурсий или копаний каких-то в нюансах политики, все же, вряд ли будет", – считает эксперт.

Общественное мнение в США о помощи Украине

По словам Дубовика, мнение американцев о поддержке Украины более или менее сформировано, в том числе тем, что делает та или иная политическая сила, команда, партия или отдельный политик. Например, администрация Байдена время от времени говорит, что помощь Украине важна для Америки, для американских национальных интересов, хотя, по его мнению, заявления об этом звучат не так часто, как следовало бы их делать.

Трамп же обычно имеет другую точку зрения – что Украине либо вообще не нужно помогать, либо точно не нужно делать это так системно, финансировать столько оружия, давать Киеву столько денег.

"Посмотрим, повторит ли он эти тезисы или нет, потому что он сейчас немного осторожен по этому вопросу, потому что он понимает, что в его сегменте партии, в принципе, все с ним соглашаются, но есть большая часть республиканцев, которые не соглашаются, и еще больше часть просто американцев. Социологический опрос показывает, что они все-таки считают, что надо Украину поддерживать. Пожалуй, он будет здесь более осторожен. Поэтому, в принципе, знаете как, политики формируют общественное мнение и наоборот, общественное мнение влияет на действия или обещания или программные моменты политиков. Поэтому думаю, что мы увидим и то, и то", – высказал свое мнение доцент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Штаб кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камалы Харрис согласился на условия по поводу дебатов, на которых настаивал штаб кандидата Дональда Трампа. Речь идет об отключении микрофонов кандидатов во время прямой трансляции, когда очередь говорить принадлежит другому кандидату.

– Накануне дебатов Харрис и Трамп фактически уравняли свои шансы занять пост президента США. Победа любого из кандидатов на выборах, которые состоятся в Штатах 5 ноября, вполне достижима.

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