Тело украинки, которая загадочно исчезла в Италии, нашли в реке возле Рима

Тело 58-летней украинки, о пропаже которой сын заявил еще в середине декабря прошлого года, нашли в устье реки Тибр возле Рима.

Как пишет Roma Today, сильно разложившийся труп обнаружен в Остии, которая считается одним из районов столицы Италии. Следов насилия на теле не было.

Погибшая жила более чем в 200 км от места обнаружения ее тела – в городке Кастель-Вольтумо возле устья реки Вольтурно (регион Кампания). Полицейские предполагают, что тело могло отнести течениями рек.

Украинка приехала в Италию 20 лет назад работать сиделкой и осталась жить в стране.

Женщина фигурировала в базах данных полиции из-за действий, связанных с оформлением разрешительных документов на проживание, хотя уголовных дел против нее возбуждено не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции в собственном доме нашли мертвой 30-летнюю гражданку Украины Кристину Новицкую. На голове у девушки был полиэтиленовый пакет, а руки – скованы за спиной в наручниках.