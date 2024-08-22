Тело британского миллиардера Линча обнаружили у берегов Сицилии: его яхта затонула накануне

В Италии продолжается спасательная операция после затопления яхты Bayesian британского миллиардера Майка Линча возле берегов Сицилии 19 августа. В среду, 21 августа, внутри скдна обнаружили тела самого Линча и его 18-летней дочери Ханны.

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Об этом сообщило издание The Telegraph. Отмечается, что итальянские спасатели обнаружили тела пяти погибших на месте крушения яхты Bayesian.

Четверых погибших доставили на берег, пятого пытаются вытащить из затонувшего судна. Было замечено, как мешки с трупами доставили в порт Портичелло, где их ждали десятки сотрудников экстренной службы.

Тела Майка Линча и его дочери обнаружили в одной из кают яхты между двумя матрацами.

Специалисты-спелеологи третий день продолжают поиски пропавших пассажиров. Они пробили 3-сантиметровое стекло, чтобы получить доступ к каютам высокого класса судна стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов.

Внутри они обнаружили тела мистера Линча и его дочери, а также троих других пассажиров.

Кого именно нашли мертвыми, кроме британского миллиардера с дочерью, пока неизвестно.

Издание отмечает, что до сих пор считаются пропавшими без вести глава Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга Джуди, а также юрист Клиффорд Ченс Крис Морвилло и его супруга Неда.

Как сообщал OBOZ.UA, британский мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после аварии его яхты у берегов Сицилии. В общей сложности на борту находились 22 человека – 12 гостей и 10 членов экипажа.

Инцидент произошел у побережья города Портичелло в понедельник, 19 августа. 56-метровая яхта Bayesian затонула, предварительно, из-за сильного шторма в Средиземном море. 15 человек спасло проходящее мимо судно.

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