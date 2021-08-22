Талибы заявили, что к ним присоединился брат сбежавшего президента Афганистана. Видео

Младший брат президента Афганистана Ашрафа Гани, сбежавшего из страны, якобы примкнул к исламистскому движению "Талибан". Речь идет о Хашмате Гани.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на сообщение "Исламского Эмирата Афганистан" в соцсетях. Именно таким образом страну решили переименовать боевики (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также было обнародовано видео, на котором Гани жмет руку представителям "Талибана". The Pakistan Daily подчеркивает, что свидетелями этого были муфтий Махмуд Закир, а также Халиль Аль-Рахман Хаккани – высокопоставленный член "Сети Хаккани". Эта террористическая организация сотрудничает с талибами.

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Накануне Хашмат Гани обвинял своего брата в том, что при его правлении в стране процветала коррупция.

Отметим, что младший брат президента является лидером Большого совета Кучи – самостоятельной этнической группы Афганистана. Также он баллотировался в президенты во время выборов в 2014 году, но победу одержал тогда старший брат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ашраф Гани вместе с семьей получил убежище в Объединенных Арабских Эмиратах. После этого он обратился к народу и пообещал, что скоро вернется в страну.