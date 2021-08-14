Талибы захватили дом главного противника – маршала Дустума: его роскошь сражает наповал. Видео

Боевики движения "Талибан" проникли в дом маршала афганской армии Абдулы-Рашида Дустума, бывшего вице-президента страны и лидера партии "Национальное исламское движение" (НИД). Они сняли на видео роскошную обстановку и устроили "пир" в зале с позолоченными креслами.

Как пишет upl.uz, после начала обострения в Афганистане Дустум вернулся в страну из Турции, где находился на лечении. У 67-летнего политика диабет и ряд других проблем со здоровьем.

Информация о том, что талибы захватили дом Дустума, начала появляться в СМИ 10 августа. Позже в сети показали видеоролики, снятые участниками движения внутри особняка (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Известно, что 11 августа государственный деятель спецрейсом вылетел из Кабула в Мазари-Шариф, центр провинции Балх, чтобы воевать с талибами, сообщило молодежное крыло НИД.

Вместе с маршалом в город направились несколько сотен спецназовцев. Дустум, как ожидается, возглавит борьбу с членами движения "Талибан" на севере Афганистана.

Дустум с начала 90-х годов боролся против талибов и является одним из самых влиятельных людей в стране. Он также руководит обществом узбеков в Афганистане.

Военную службу он начал еще в 1978 году, а звание маршала Дустуму было присвоено в июне 2020 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, исламское движение "Талибан" заняло уже большую часть территории страны.

В связи с обострением ситуации в Афганистане Соединенные Штаты начали переброску дополнительных солдат и техники в столицу страны Кабул. При этом в Пентагоне отказались называть такой шаг новой боевой операцией.