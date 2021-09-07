Талибы официально представили состав своего правительства

Исламистское движение "Талибан" объявило состав своего правительства в захваченном ими Афганистане. Они отметили, что он является временным.

В частности, премьер-министром стал Мохаммад Хасан Ахунд, сообщает Al Jazeera. Также известно, кто занял другие важные посты.

Так, министерство обороны возглавил заместитель лидера движения мулла Якуб;

Министерство внутренних дел – Сараджуддин (Халифа) Хаккани;

Главой разведки назначен Абдул Хак Васик;

Министерство иностранных возглавил Амир Хан Мутаки;

Министерство экономики – Мохаммад Ханиф;

Министерство финансов – Хедаятулла Бадри;

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Центральный банк – Мухаммад Идрис;

Министерство по делам беженцев – Халиль Хаккани.

Первым вице-премьером стал глава политофиса "Талибана" мулла Барада, а вторым – Абдул Салам Ханафи.

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