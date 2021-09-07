Талибы официально представили состав своего правительства
Исламистское движение "Талибан" объявило состав своего правительства в захваченном ими Афганистане. Они отметили, что он является временным.
В частности, премьер-министром стал Мохаммад Хасан Ахунд, сообщает Al Jazeera. Также известно, кто занял другие важные посты.
Так, министерство обороны возглавил заместитель лидера движения мулла Якуб;
Министерство внутренних дел – Сараджуддин (Халифа) Хаккани;
Главой разведки назначен Абдул Хак Васик;
Министерство иностранных возглавил Амир Хан Мутаки;
Министерство экономики – Мохаммад Ханиф;
Министерство финансов – Хедаятулла Бадри;
Центральный банк – Мухаммад Идрис;
Министерство по делам беженцев – Халиль Хаккани.
Первым вице-премьером стал глава политофиса "Талибана"
мулла Барада, а вторым –
Абдул Салам Ханафи.
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