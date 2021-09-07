Талибы официально представили состав своего правительства

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Талибы официально представили состав своего правительства

Исламистское движение "Талибан" объявило состав своего правительства в захваченном ими Афганистане. Они отметили, что он является временным.

В частности, премьер-министром стал Мохаммад Хасан Ахунд, сообщает Al Jazeera. Также известно, кто занял другие важные посты.

  • Так, министерство обороны возглавил заместитель лидера движения мулла Якуб;

  • Министерство внутренних дел – Сараджуддин (Халифа) Хаккани;

  • Главой разведки назначен Абдул Хак Васик;

  • Министерство иностранных возглавил Амир Хан Мутаки;

  • Министерство экономики – Мохаммад Ханиф;

  • Министерство финансов – Хедаятулла Бадри;

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  • Центральный банк – Мухаммад Идрис;

  • Министерство по делам беженцев – Халиль Хаккани.

  • Первым вице-премьером стал глава политофиса "Талибана"

    мулла Барада, а вторым –

    Абдул Салам Ханафи.

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