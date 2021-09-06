Талибы подняли флаг в Панджшере и заявили о полном контроле над Афганистаном. Видео

Террористическая группировка "Талибан" заявила о полном контроле над провинцией Панджшер. По сообщению талибов, руководство афганского сопротивления бежало в Турцию.

Как рассказал Mail Online, в понедельник исламисты опубликовали кадры, на которых они подымают белое знамя над столицей провинции Базарак. При этом представитель Талибана Тарик Газнивал сказал, что лидер сопротивления Ахмад Масуд бежал в Турцию и уже оттуда делает публикации в сети, так как "в Панджшере нет интернета".

Как отметило издание, если будет доказано, что 32-летний Масуд – сын легендарного борца за свободу Ахмад Шаха, "Панджшерский лев" – бежал, это может стать ударом для всех оставшихся бойцов сопротивления в провинции. Так как командиры побежденной Афганской национальной армии и их штаб направились в регион, чтобы присоединиться к отряду воинов Масуда, этнических таджиков, которые долгое время боролись против правления талибов.

Видео дня

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как четверо талибов водрузили бело-черный флаг на флагшток, а двое вооруженных лиц наблюдали за происходящим. В ролике мужчины используют различные арабские термины, чтобы восхвалять Аллаха за захват провинции.

В статье сказано, что тысячи боевиков "Талибана", вооруженные брошенным после вывода американских войск оружием, за ночь захватили восемь районов Панджшера.

Захватив власть талибы заявили, что не будут подвергать какой-либо дискриминации местных жителей.

Расположенная среди высоких гор Гиндукуша, долина Панджшер имеет единственный узкий вход. Местные боевики сдерживали там армию Советского Союза в 1980-х.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры сопротивления в Панджшере заявили, что будут иначе воевать с талибами и начнут вести партизанскую войну.