Представитель 'Талибана' встретился с замгенсека ООН: о чем договорились

Представитель политического крыла "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Стороны договорились о сотрудничестве.

Об этом в Twitter написал представитель террористов Мохаммад Наим. Встреча проходила в министерстве иностранных дел Афганистана в Кабуле.

По его словам, в ООН пообещали "продолжить сотрудничество и помощь, добавив, что на следующей встрече страны-доноры постараются привлечь больше помощи"

"Исламский Эмират (самоназвание талибов – ред.) поблагодарил их за сотрудничество и усилия и заверил в предоставлении всех видов сотрудничества и возможностей", – написал Наим.

Видео дня

В свою очередь талибы пообещали обеспечить безопасность гуманитарного персонала и предоставить нуждающемуся населению доступ к помощи, говорится в заявлении официального представителя главы ООН Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что важно соблюдать права женщин в Афганистане, призвав обе стороны обеспечить их права, безопасность и благополучие.

"Власти заверили в том, что безопасность и защита гуманитарного персонала, а также доступ к помощи для нуждающихся людей будут гарантированы. Гуманитарным работникам – мужчинам и женщинам – будет гарантирована свобода передвижения", – говорится в сообщении.

Добавим, что 13 сентября в Женеве (Швейцария) состоится министерская встреча по гуманитарной помощи Афганистану. В мероприятии примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданка США рассказала, что боевики "Талибана" ходят по домам и ищут людей с американскими паспортами.