Талибы готовы взять под контроль аэропорт Кабула уже на выходных – СМИ

Представители исламистского движения "Талибан" готовы взять под контроль аэропорт Кабула уже в эти выходные. Они уже начали занимать там позиции.

Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников пишет Reuters. Агентство отмечает, что американские военные якобы уже контролируют меньшую часть аэропорта.

По словам собеседников, боевики контролируют большую часть. В свою очередь индийские журналисты уточняют, что речь идет о военной территории сектора аэропорта.

За несколько часов до этого представитель Государственного департамента США Нед Прайс говорил, что после вывода американских военных контроль над аэропортом перейдет под контроль талибов.

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Контингент США должен покинуть Афганистан до 31 августа. Несмотря на теракт 26 августа в Кабуле, сроки не меняли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Кабула во время взрывов погибли почти 200 человек и еще 150 получили ранения. Среди жертв также есть американские военные и британские граждане.