'Талибан' напал на пограничный пост Ирана, убиты два пограничника. Видео

В субботу, 27 мая, террористы "Талибана" атаковали пограничный пост Ирана. Для нападения они применили живую силу и бронетехнику, подойдя вплотную к иранской базе.

Видео дня

Об этом в Twitter написал афганский журналист Таджуден Соруш. Он распространил кадры, которые опубликовали талибы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Предварительно известно о двух погибших иранских пограничниках.

В министерстве национальной обороны Афганистана обвинили иранских военных в открытии огня. А один из предводителей талибов даже пригрозил завоевать Иран, если старейшины позволят объявить джихад.

"Мы будем бороться с коррумпированной Исламской Республикой Иран с большим энтузиазмом, чем во время войны против Америки", – заявил он.

В то же время в Иране обвинили в развязывании конфликта афганскую сторону. Как говорят иранские военные, "Талибан" начал нападение с нарушением "международного права и принципов добрососедства" и встретил решительное противодействие со стороны пограничников Ирана.

"Сегодня в первой половине дня произошло столкновение пограничников Забульского пограничного полка с неизвестными вооруженными людьми, планировавшими проникнуть на территорию Исламской Республики Иран, в нулевой точке границы, что привело к перестрелке и вооруженному конфликту", – было сказано в сообщении.

Отметим, что столкновение произошло после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси предупредил талибов, чтобы они не нарушали права Ирана на воду в реке Гильменд. Тегеран выступил с обвинениями в адрес Кабула, однако "Талибан" их отверг.

Кроме того, в МИД Ирана заявили, что их страна не признает талибов. "Мы не признаем нынешних правителей Афганистана и настаиваем на необходимости создания инклюзивного правительства в Афганистане", – сказали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в районе военного аэропорта в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. Известно о минимум десяти погибших, также много людей получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!