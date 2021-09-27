'Талибан' контролирует мировые запасы лазурита: что известно о 'лечебных кристаллах'

Редкий минерал лазурит, который имеет высокую ценность и значение для эстетов и специалистов, добывается преимущественно на территории Афганистана. А значит, после прихода к власти в стране экстремистов "Талибан", покупка самого кристалла или изделий из него приравнивается к спонсированию терроризма.

Об этом говорится в эксклюзивном материале "Медузы". Лазурит популярен во многих странах, особенно в местностях, где широко практикуется оккультная и духовная практики, к гомеопатической помощи "небесного камня" прибегают знаменитости мирового уровня.

На сегодня добыча этого минерала составляет ключевой доход в бюджет "Талибана": на втором месте после экспорта опиума. В зависимости от разновидности состава цена за килограмм лазурита может доходить до 1000 долларов США.

Видео дня

Конечно, в стремлении снизить денежные обороты, контролируемые талибами, ученые создавали формулы для искусственного производства этого минерала. Но лазурит, добытый в недрах афганской земли, остается образцовым и единственно приемлемым для ювелирных компаний с высокой репутацией.

Кроме голубого камня, Афганистан богат и другими полезными ископаемыми: залежи угля, меди, и железной руды, золото, серебро и драгоценные камни, например, рубины и изумруды. Американские солдаты в 2010 году оценили общую стоимость тамошних подземных ресурсов в триллион долларов США.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, талибы ввели запрет на стрижку и бритье бороды афганским мужчинам. Это наносит колоссальный урон владельцам парикмахерских, для которых "барбер-отрасль" была основным источником дохода.