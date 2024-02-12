Сын посла Израиля в Украине получил ранения в секторе Газа: его прооперировали

Сын посла Израиля в Украине Михаэля Бродского Эяль был ранен в ходе операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Его прооперировали, пока угрозы для жизни мужчины нет.

Об этом сообщило местное издание NEWSru.co.il. 21-летний Бродский является старшиной спецназа "Маглан".

Отмечается, что родители военного вылетели в Израиль, чтобы быть рядом с находящимся в больнице сыном.

По уточненным данным, Эяль Бродский получил осколочное ранение. Он был прооперирован, его состояние стабильное. Сейчас сын посла приходит в себя после операции.

Следует отметить, что в южной части Газы в городе Хан-Юнис, а также в центре и на севере сектора продолжаются интенсивные бои между Армией обороны Израиля и боевиками ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по разным объектам террористов.

Напомним, 7 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил требования террористов ХАМАС по соглашению о прекращении огня для проведения обмена заложниками. Он убежден, что поражение ХАМАС в секторе Газа уже близко и мирные соглашения, в том числе для освобождения заложников, будут, но после полной ликвидации группировки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия обороны Израиля нашла в туннелях боевиков в секторе Газа доказательства прямой связи и координации ХАМАС и Ирана. В частности, выявлена документация и наличные деньги.

– Израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и руководитель штаба ЦАХАЛ Герцы Галеви сообщили, что ЦАХАЛ продвигается в секторе Газа на юг и на север. Военные готовятся к боям в городе Рафах.

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